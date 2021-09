Nei giorni scorsi un vetrata della nuova facciata della stazione centrale di Bari, in via Capruzzi, è stata danneggiata e prontamente sostituita. E’ accaduto in un momento di scarsa affluenza e per fortuna nessun viaggiatore di passaggio è stato colpito dalle schegge.

Resta però da capire cosa ha determinato l’incidente. Per il Comune potrebbe essersi trattato di un atto vandalico, il primo dall’inaugurazione dello scorso 16 luglio. “I tecnici – spiega l’assessore Giuseppe Galasso – non si spiegano cosa sia successo. Intanto è stata rotta di notte ed escludono che la causa possa essere l’esclusione di temperatura. Quindi ipotizzano che il danneggiamento sia legato all’azione di alcuni vandali”.

In attesa di eventuali riscontri sulle immagini di video sorveglianza per individuare i colpevoli, l’azienda responsabile ha provveduto subito alla messa in sicurezza e alla sostituzione del vetro.

