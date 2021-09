“Ed è così – si legge ancora – che nel pomeriggio di ieri abbiamo ricevuto tanti tanti alimenti che, in aggiunta alle altre donazioni arrivate in questi giorni, hanno fatto in modo che si possa programmare una prima distribuzione alimentare destinata alle famiglie che abitualmente sono seguite dalla Caritas parrocchiale della nostra parrocchia. Ancora grazie a tutti voi che ci sostenete in vario modo. Ovviamente la raccolta alimentare non si ferma così come non si ferma il flusso dei senza fissa dimora che passano quotidianamente dalla nostra parrocchia”.