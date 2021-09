Partirà nei prossimi giorni il cantiere per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile sul lungomare di Giovinazzo, a partire dall’impianto di sollevamento sito nei pressi del porticciolo storico e fino al mattatoio comunale. Ad annunciarlo è la stessa Amministrazione comunale, che precisa che l’intervento, dal costo di 40mila euro circa, vedrà la posa in opera di cordoli in cemento come previsti dalla norma.

“La ciclabile ha avuto l’avallo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari e della Capitaneria di Porto – spiega il sindaco Tommaso Depalma in una nota ufficiale – e permetterà di mettere in sicurezza un ulteriore tratto di lungomare che si congiungerà con il tempo alla futura ciclabile Giovinazzo-Molfetta”.

Secondo il primo cittadino di Giovinazzo, tale implementazione della pista ciclabile “consentirà di eliminare un altro cattivo costume e cioè quello di parcheggiare le auto su una pista dedicata alla circolazione delle bici”.

(Foto: Facebook Tommy Bucci)

