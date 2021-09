Le start-up innovative in Puglia sono 657. Lo rileva l’analisi di BNP Paribas Cardif sulla base di InfoCamere-Registro delle Imprese (aggiornato al 23 agosto): le aziende giovanili registrano un aumento del +30,6% da inizio anno. Un valore che posiziona la regione all’8° posto in Italia per numerosità. Il 79,0% di queste giovani aziende fornisce servizi alle imprese, mentre il 14,9% opera nel manifatturiero.

Le start-up della regione a prevalenza femminile – ovvero in cui le quote e le cariche amministrative sono detenute in maggioranza da donne – rappresentano il 13,2% sul totale, mentre quelle a prevalenza giovanile (under 35) sono il 21,2%. A Bari e provincia sono 348 il 53%. Segue Lecce 160 (24,4%), Foggia 55 (8,4%), Taranto 48 (7,3%), Brindisi 46 (7%).

