Proseguono senza sosta, a Bari, i lavori della municipalizzata Multiservizi per il ripristino, la pulizia e la riorganizzazione degli spazi interni alle scuole della città, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

A partire dal 15 settembre, infatti, si riapriranno i cancelli delle scuole comunali (nidi e suole dell’infanzia), ma è competenza del Comune di Bari la gestione dell’edilizia scolastica anche per quanto concerne le scuole elementari e medie. Decine sono stati gli interventi operati per tutta l’estate per preparare le aule al ritorno degli studenti e per cui, annualmente, sono stanziati circa 5 milioni di euro di risorse.

Tra questi, quelli che stamattina hanno interessato la scuola primaria Renato Moro del quartiere Libertà di Bari, dove sono state pulite, riordinate e rimesse in sesto aule, corridoi, bagni e tutti gli spazi che, tra meno di una settimana, accoglieranno i piccoli di Bari per il prossimo anno scolastico.

