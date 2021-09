Nel quartiere Poggiofranco di Bari è in fase di demolizione un alto palazzo di ben 8 piani, adibito principalmente ad uffici e in disuso ormai da più di cinque anni e che si trova alle spalle dei palazzi ex Telecom che, più di recente, hanno iniziato ad ospitare gli uffici giudiziari.

Una demolizione lunga e complessa che, già da qualche giorno, non ha mancato di far sollevare polemiche da parte dei residenti della zona, che hanno lamentato il sollevamento regolare di nubi di polvere capaci di annebbiare le strade limitrofe e di arrivare alle finestre degli altri palazzi.

Proteste a fronte delle quali sono apparse, da questa mattina, pompe di acqua nebulizzata che, sparate in direzione del luogo dove sono attive le ruspe, lavorano per contrastare il sollevamento delle nubi di polvere.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.