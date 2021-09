Slitta la data di apertura dell’anno scolastico nel liceo Flacco di Bari che, con una nota ufficiale pubblicata dal dirigente scolastico sul sito, annuncia che il Consiglio di isituto ha deliberato l’inizio delle lezioni per lunedì 20 settembre, invece che per il 13.

Differimento di una settimana che risulta coerente con il decreto prefettizio che, per la Puglia, indica il 20 settembre come data di inizio delle attività didattiche per tutte le scuole statali e paritarie. Ciò al fine di consentire agli istituti – tra questo anche il liceo classico Flacco – di organizzare la ripresa del nuovo anno scolastico raccordando al meglio gli orari di entrata e di uscita con quelli dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

Il riferimento è, infatti, all’indicazione di scaglionare gli ingressi e le uscite del mattino in almeno due orari distinti, per garantire la ripresa in sicurezza delle attività didattiche per il 100% della popolazione studentesca.

(Foto Facebook Liceo Flacco)

