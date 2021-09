Zanzare e topi sulla spiaggia pubblica di Pane e Pomodoro. La denuncia postata sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro. “Stasera – scrive – sono stata a Pane e Pomodoro, ma siamo dovuti andarcene di corsa perché c’era un’invasione di zanzare e non parliamo dei topi che passeggiavano sul prato, accanto a noi c’ erano delle ragazze inglesi ed anche loro sono dovute andare via.

Ho pensato che pessima figura che facciamo con i turisti, cosa racconteranno al loro rientro? Non capisco – conclude – perché non vengano fatte disinfestazione e derattizzazione periodiche per rendere un posto così amato dai Baresi più vivibile”.