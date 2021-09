“Un panino per un vaccino”. Recita così lo slogan della 57esima Sagra della Porchetta organizzata dalla Pro Loco di Monte San Savino, piccolo Comune in provincia di Arezzo, in Toscana e che si svolge proprio durante questo weekend di metà settembre.

Un evento che intende cavalcare l’onda del folklore e dell’entusiasmo popolare, per diffondere il messaggio dell’importanza di vaccinarsi contro il Covid19 per la ripresa, in sicurezza, di tutte le attività, comprese le tradizionali feste e sagre di paese. Per questa ragione, gli organizzatori hanno inventato una sorta di scambio per cui, fino al 12 settembre, dalle 10 alle 12, sarà possibile ricevere una dose di vaccino e, in cambio, si gustare un panino gratuitamente.

L’iniziativa non ha mancato di suscitare polemiche, battibecchi e la solita ironia degli utenti del web.

(Foto: Sagritaly)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.