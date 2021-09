E’ stato pubblicato dal Ministero dell’Interno l’elenco dei Comuni beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio per il 2021.

Il Comune di Noicattaro ha ottenuto un finanziamento di un milione e 200 mila euro. I fondi saranno impiegati per l’implementazione della rete di fognatura (bianca) cittadina che consentirà di limitare le criticità e il disagio che puntualmente si presentano in occasione di piogge anche non particolarmente intense. Inoltre, sarà garantito il ripristino delle corrette pendenze stradali e quindi il miglioramento del sistema di raccolta delle acque piovane.

“Questo intervento ci consentirà di risolvere una problematica sollevata da tanti cittadini su zone specifiche della città e intervenire, finalmente, su un sistema fognario non più adeguato ad una città in espansione come la nostra. Tutto ciò avverrà con fondi pubblici, senza “pesare” sul civico bilancio e quindi sulle tasche dei cittadini. Un grande risultato della nostra amministrazione comunale che dall’inizio del mandato ha lavorato per reperire fondi e che dopo cinque anni può contare su quasi 12 milioni di finanziamenti intercettati”, dichiara il sindaco di Noicattaro Raimondo Innamorato.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.