Manca poco più di una settimana all’inizio dell’anno scolastico e mentre nel Barese si fissano regole specifiche per la sicurezza degli studenti, ancora manca la copertura vaccinale completa per gli studenti. Come emerge dal report settimanale della struttura commissariale per l’emergenza Covid, infatti, risultano ancora 7.024 i dipendenti scolastici non vaccinati. Circa il 6,39 per cento del personale non ha ricevuto nemmeno una dose, ma sono ancora in corso le verifiche da parte della Regione Puglia perché il numero di dipendenti non immunizzati e, quindi, senza green pass potrebbe essere superiore all’attuale stima.

