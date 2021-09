E’ stato raggiunto da due sicari mentre si trovava davanti all’ingresso di un circolo ricreativo in via Fico al Mercato, a Napoli. Così, poco prima delle 16 di oggi, Salvatore Astuto, 57 anni, è stato ucciso a sangue freddo.

L’uomo si è ritrovato di fronte i due killer che, improvvisamente, hanno aperto il fuoco da almeno due pistole, secondo una prima ricostruzione dei fatti. A terra, infatti, sono stati ritrovati circa 20 bossoli.

Numerosi i proiettili che hanno colpito il 57enne in diverse parti del corpo, causandone la morte. All’arrivo dei soccorsi, per lui non c’era già più nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia Stella che stanno analizzando le immagini delle telecamere di video-sorveglianza della zona.

