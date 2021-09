Non c’è pace per il parcheggio per gli scooter voluto dal primo municipio a Pane e pomodoro. Dopo le polemiche per la realizzazione dei posteggi, riducendo drasticamente il marciapiede per i pedoni e i ciclisti, sono tornate le transenne: la pavimentazione realizzata non era adeguata e faceva “scivolare” gli scooter. Ora è stato nuovamente asfaltato, anche se la stagione è finita e l’affluenza a Pane e pomodoro andrà via via riducendosi. Lo spazio non è stato ancora riaperto e come si nota dall’immagine, gli scooter continuano a parcheggiare sul marciapiede.

