La foto è stata inviata da un lettore di Borderline24 e ritrae la condizione in cui versa il campo di basket sotto il ponte Adriatico a Bari: dopo le forti piogge si sono create enormi pozzanghere. “Ecco il nuovo sport in città – commenta – pallacanestro in piscina”.

