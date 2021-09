Le forti piogge di questa mattina hanno mandato in tilt la condotta Matteotti: i liquami si sono riversati in mare ed è scattato in automatico il divieto di balneazione su Pane e pomodoro. È la terza volta che succede da quando è iniziata l’estate.

Questa mattina numerosi sono stati i disagi in città: sottopasso della zona industriale chiuso, strade come fiumi. E tante anche le proteste dei cittadini.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.