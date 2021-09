Le forti piogge di questa mattina hanno mandato in tilt la condotta Matteotti: i liquami si sono riversati in mare ed è scattato in automatico il divieto di balneazione su Pane e pomodoro. È la terza volta che succede da quando è iniziata l’estate.

“Ritorna il divieto di balneazione sulla spiaggia di Pane e pomodoro, a seguito della forte pioggia caduta nelle prime ore della giornata odierna. Peccato per l’immagine di questa spiaggia”, commentano i volontari di Gens Nova.

