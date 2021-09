L’opera è tornata finalmente al Teatro Petruzzelli, dopo il fermo determinato dall’emergenza Covid: i titoli in programma fino a dicembre 2021 sono il Don Giovanni di Mozart, il Nabucco di Verdi, Il gallo d’oro di Rimskij-Korsakov e la Tosca di Puccini. La stagione ha aperto con il Don Giovanni, in scena sino al 16 settembre, per la regia di Giorgio Ferrara, con le scene degli Oscar pluripremiati Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo.

Sul podio, Sascha Goetzel conduce l’Orchestra del Petruzzelli e il Coro del Teatro, preparato da Fabrizio Cassi. E’ l’allestimento 2017 del Festival dei Due Mondi di Spoleto, in coproduzione con il Teatro Coccia di Novara. I costumi sono di Maurizio Galante e il disegno luci di Fiammetta Baldiserri. Nel ruolo di Don Giovanni si alternano Giorgio Caoduro e Francesco Vultaggio, In- Sung Sim è il Commendatore, per Donna Anna ci sono Jessica Pratt e Martina Gresia, Zerlina è Anna Dowsley e, tra gli altri, per Leporello si alternano Pietro Spagnoli e Biagio Pizzuti.

