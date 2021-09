Un 45enne di Capurso, nel Barese, Nicola Bianco, è morto finendo con l’auto contro un muro e ribaltandosi sulla strada provinciale 144 che collega il comune di Triggiano al quartiere barese di Carbonara.

L’uomo, nel primo pomeriggio, viaggiava in direzione Triggiano alla guida della propria auto quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo, è uscito fuori strada ribaltandosi su un fianco e finendo la sua corsa contro un muro. (Ansa)

