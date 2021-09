Il degrado non è cambiato dal 2016 ad oggi. L’ex Iper Sandi in via Oberdan dal 2011 è abbandonato: l’ingresso, accessibile a tutti, è pieno di vetrate rotte, bottiglie, cartacce e graffiti. Da anni nessuno si occupa della struttura, nonostante sorga vicino ad una scuola media.

Avvicinandosi si avverte il cattivo odore dei rifiuti dati alle fiamme. E probabilmente quell’area viene usata di sera dai senzatetto per trascorrere le nottate con un minimo di riparo.

Ma sembra che a nessuno interessi delle sorti dell’ex iperstore di Japigia, in passato un punto di riferimento per residenti, dei tanti studenti, ad esempio quelli del Marconi, e i viaggiatori della stazione prospiciente. Anzi in 5 anni la situazione è solo peggiorata.

