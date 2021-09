Cambio al vertice nella sezione Polizia stradale di Bari, dove dal primo di settembre ha assunto l’incarico di nuovo direttore il primo dirigente della Polizia di Stato, Giuseppe Persano.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Pubblica Amministrazione, 55 anni, di origini salentine, Persano proviene dalla Sezione Polizia Stradale di Salerno, che ha diretto dal 2018. In precedenza, ha ricoperto l’incarico di Comandante della Sezione Polizia Stradale di Potenza, oltre a numerosi altri incarichi nella Questura di Potenza e di Matera, Reparto Mobile di Reggio Calabria e vari Commissariati.

Giuseppe Persano prende il posto di Damiano Nappi, in quiescenza per raggiunti limiti di età.

