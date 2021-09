Una fontana che, a detta dei residenti, è sempre guasta e una lamentela che si ripete nel tempo. E’ quanto accade a Bari, nel quartiere San Paolo e, più precisamente, in viale delle Regioni, dove i residenti segnalano continui malfunzionamenti della fontanella installata sul marciapiede.

La protesta, condivisa sul gruppo Facebook “Quartiere San Paolo – La Rinascita”, riguarda in particolare la mancanza di manutenzione per la fontana, per cui l’utente che posta la fotografia di denuncia, chiede che, visto il disuso, sia completamente rimossa dalla strada.

Tuttavia, l’idea non è andata giù a molti altri residenti della zona e utenti dello stesso gruppo Facebook, che si sono appellati invece, al buon senso della cittadinanza, spesso essa stessa – a loro dire – protagonista di episodi di inciviltà e addirittura di vandalismo nei confronti del bene pubblico.

E così, in risposta a chi propone la totale rimozione della fontana perché troppo dispendiosa la sua manutenzione continua, c’è chi risponde che l’acqua, in quanto bene pubblico, non si tocca e che, al contrario, dovrebbe essere sempre garantito a chiunque di potersi rifornire da lì.

