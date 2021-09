“Perché l’amore ti sorprende sempre, anche quando non te lo aspetti”. Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha espresso la sua ammirazione e gioia nel celebrare le nozze con rito civile di una coppia di baresi non più giovanissimi.

Tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, in cui una fotografia lo ritrae in fascia tricolore mentre celebra il matrimonio, il primo cittadino esprime tenerezza per un’unione che celebra l’amore oltre ogni convenzione, compresa quella anagrafica.

“L’amore non ti chiede quanti anni hai, chi sei o chi sei stato – scrive Antonio Decaro – Ti sceglie e non ti resta che dire: Si lo voglio! Oggi cominciamo la settimana con la gioia di Maria Vittoria e Francesco che ieri hanno pronunciato il loro Sì”, ha concluso.

