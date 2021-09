Sono stati sorpresi nella serata di ieri mentre, in giro a piedi per le vie del centro di Bari, si divertivano ad imbrattare con bombolette spray le serrante di alcuni esercizi commerciali. In particolare quelli di via De Giosa, dove sono stati, di fatto, fermati dagli agenti della volante di zona.

Protagonisti della vicenda due giovanissimi: una 20enne barese e un ragazzo di 21 anni di origini rumene con precedenti penali. I due sono stati denunciati dai poliziotti per imbrattamento di beni immobili.

Nella stessa serata di ieri, nel quartiere Libertà, gli agenti della volante hanno sorpreso e denunciato un extracomunitario per violazione della quarantena imposta dalle misure anti-contagio; per il responsabile, un cittadino afgano classe ‘98, clandestino in Italia, sono stati attivati i necessari protocolli di emergenza.

(Foto di repertorio)

