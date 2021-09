Controlli a sorpresa in piazza Ferrarese ai conducenti delle e-bike. Obiettivo: arginare il fenomeno delle bici taroccate, in grado, cioè, di avere prestazioni da scooter – raggiungono anche i 70 chilometri all’ora – ma senza gli obblighi previsti dalla legge per chi si mette in sella a un mezzo del genere. A cominciare da targa e assicurazione. Per questo i tecnici della motorizzazione, dotati di un camper, hanno verificato la regolarità delle bici fermate.

L’iniziativa è del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la campagna per la sicurezza “Sulla buona strada”.

