Il prossimo 20 ottobre partirà, in Puglia, la campagna vaccinale contro l’influenza stagionale, per la quale la Regione ha prenotato 1,6 milioni di dosi di vaccino. È quanto è stato rivelato all’Ansa dal direttore del dipartimento della Salute della Regione, Vito Montanaro.

Si tratta di un numero più elevato di dosi acquistate in Puglia lo scorso anno, pari a 1,1 milioni, che però non riuscirono a soddisfare in una prima fare la richiesta, che era risultata più elevata. Mancanza che era stata ulteriormente acuita dalla mancata consegna di un lotto da parte di un’azienda farmaceutica.