In 6 mesi la Croce Rossa ha effettuato 24.769 test rapidi gratuiti anti Covid nella stazione di Bari, suddivisi al 50% tra donne e uomini. Ogni giorno in media si sono presentate circa 200 persone, con un numero più elevato in vista delle partenze pre vacanza quando sono stati registrati anche 350 test in 24 ore. Il picco estivo è avvenuto durante i weekend per ottenere il green pass.

Il servizio sarà attivo fino al 30 settembre e finora ha permesso di individuare 110 potenziali positivi (lo 0,4%), che sono stati segnalati alla Asl e sottoposti ad un ulteriore test molecolare. Bari è stata una delle dieci città italiane scelte da Croce Rossa Italiana per portare avanti questa attività con il valore aggiunto in Puglia della collaborazione della Regione e Asl.

La tensostruttura dove vengono effettuati test rapidi si trova nel piazzale Ovest della stazione centrale di Bari. All’interno sono attive due postazioni con medici e infermieri al lavoro ogni giorno, compresi sabato e domenica, dalle 11 alle 18.

