Una donna di 81 anni è stata trovata senza vita nel pomeriggio a Bari, nella casa in cui viveva da sola. Sarebbe stata ferita con diverse coltellate nell’appartamento in via Andrea Gabrieli al rione Carrassi.

Secondo le prime ricostruzioni il corpo era riverso sul pavimento della cucina. Poi i soccorritori sono entrati in casa grazie all’aiuto dei vigili del fuoco. Sul posto anche agenti la polizia scientifica, il pmdi turno Claudio Pinto e il medico legale Francesco Introna. Si ipotizza l’omicidio volontario.

Aggiornamento. La vittima, Anna Lucia Lupelli, è stata uccisa con 5 o 6 coltellate al torace e all’addome. A dare l’allarme e chiedere l’intervento delle forze dell’ordine sono stati alcuni famigliari che non avevano sue notizie e non la sentivano da alcuni giorni. Ora sarà l’autopsia anche ad appurare a quando risale la morte. Tra le ipotesi una rapina finita in tragedia. La donna viveva sola in casa.

