Sono 5.602.412 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 14.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 89,4 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.263.555 ).

Nel capoluogo pugliese ammontano a circa 3.700 le vaccinazioni eseguite nella giornata di ieri, per un totale di 1 milione e 837mila dall’inizio della campagna vaccinale. L’attività nei centri ASL Bari prosegue secondo i programmi per garantire la vaccinazione anti-Covid a tutta la popolazione vaccinabile.

Ad oggi sono quasi 1 milione le prime dosi somministrate, per l’esattezza 996.864, e 840.555 le seconde, per una copertura vaccinale che riguarda l’87% degli over 12 con prima dose e il 77% con ciclo completo.

Particolarmente alta, all’interno della fascia 12-19 anni, l’adesione dei ragazzi e delle ragazze in età scolare tra 16 e 19 anni, che ha già raggiunto un livello dell’87% con prima dose e un picco del 92% nella sola città di Bari, e sfiora il 70% (69%) per l’immunizzazione completa

