Obbligo di Green pass per tutti i lavoratori del pubblico e delle società partecipate dallo Stato, per i tribunali, per gli organi costituzionali. E potrebbe arrivare l’obbligo anche per i privati. Si terrà giovedì il Consiglio dei ministri per decidere sul da farsi.

L’estensione si farà, come ha già annunciato in più occasioni il premier Mario Draghi. Non si sa se in un unico provvedimento che includa pubblico e privato o in due distinti. L’obbligo partirà alla metà di ottobre, per dare il tempo a chi non ha fatto ancora la prima dose di vaccinarsi. E ci saranno sanzioni severe, pecuniarie e amministrative, per chi non ha il pass. (Ansa)

