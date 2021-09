Una rissa sfociata in un accoltellamento: è la prima ricostruzione di quanto accaduto in via Nicolò dall’Arca solo qualche minuto fa. Un uomo, probabilmente straniero, è stato accoltellato forse dopo una lite e si è accasciato sul marciapiedi in una pozza di sangue tra i passanti. Tantissima la gente che passeggiava sulla via che taglia via Sparano, la strada dello shopping barese. Ancora non si conoscono le cause della rissa. Sul posto immediato l’intervento delle volanti della questura di Bari. L’uomo non è in pericolo di ita, è stato portato in ambulanza al pronto soccorso. Notizia in aggiornamento.

