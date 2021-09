Saranno i risultati dell’autopsia a rivelare a quando risale la morte di Anna Lucia Lupelli, l’anziana di 81anni uccisa con diverse coltellate all’addome e al torace, nel suo appartamento in via Andrea Gabrieli al rione Carrassi. Il corpo della donna è stato trovato infatti dopo alcuni giorni dall’omicidio: ad allertare le forze dell’ordine alcuni parenti che non avevano notizie della Lupelli da alcuni giorni.

Ora sarà l’autopsia anche ad appurare a quando risale la morte. Elemento importantissimo per poter ricostruire le ultime ore di vita della donna. Il medico legale Francesco Introna ha inoltre individuato lesioni compatibili con una possibile difesa della donna contro il suo aggressore. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno ascoltando anche i vicini per poter trovare elementi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire al responsabile o ai responsabili. Tra le ipotesi una rapina finita in tragedia. La donna viveva sola in casa.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.