La Giunta regionale ha espresso, in a base alla normativa vigente, giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo al parco eolico costituito da 19 aerogeneratori ed una potenza complessiva pari a 79,80 MW, da realizzare in località “Lampino” nel Comune di Ortanova (FG) e opere di connessione e sottostazione elettrica ricadenti nel territorio di Stornara (FG), proposto dalla società Lampino Wind S.r.l. con sede legale in C.so Venezia, 37 – Milano.

L’Esecutivo pugliese, inoltre, precisando che il provvedimento è esclusivamente riferito al parere della Regione Puglia nell’ambito della procedura di VIA di competenza statale, richiede che – nel caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, misure idonee di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

