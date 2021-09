I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Triggiano hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 21enne, residente a Noicattaro, con piccoli precedenti di polizia, sorpreso ad occultare, all’interno di uno zaino, sostanze stupefacenti tipo hashish, marjuana e cocaina, suddivisi in dosi e pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di 43 grammi circa.

I militari, impegnati a contrastare lo spaccio di droga, hanno proceduto al controllo del giovane che alla guida di uno scooter aveva tenuto un atteggiamento sospetto e che nel corso delle operazione di polizia, allo scopo di eludere il controllo, aveva tentato di dileguarsi, venendo immediatamente bloccato.

La perquisizione personale ha consentito di rinvenire un borsello contenente 1.400,00 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’illecita attività di spaccio. L’arrestato, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, dopo il giudizio direttissimo, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.

