Il governatore Michele Emiliano non esclude la corsa al terzo mandato nel 2025. “Giorni fa – dichiara in una intervista al Corriere del Mezzogiorno – percorrendo la Locorotondo-Martina Franca, pensavo che fare il presidente della Puglia è il ruolo che sino ad oggi mi ha più emozionato e mi ha fatto sentire più utile. Ricandidatura? Lo Statuto pugliese lo consente, staremo a vedere, non posso escluderlo”. E sugli “elogi” al leader della Lega, Matteo Salvini, che tanto ha fatto discutere risponde: “Su Salvini nessun endorsement, la Lega in Puglia è e rimarrà all’opposizione: da parte mia solo il riconoscimento degli sforzi che ha fatto nel sostegno al governo Draghi. Se Salvini riuscisse pure a votare per il green pass gli farei di nuovo i complimenti”.

