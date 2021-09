Le liquidazioni di fine mandato, ripristinate con in blitz in piena estate, pare che resteranno. Sarà cancellata solo la retroattività e aumentato il contributo a carico di ogni consigliere dall’1% al 2,5%. La questione sarà al centro di una commissione regionale per cercare un punto di incontro con le proposte abrogative presentate dai consiglieri Antonella Laricchia e Antonio Tutolo. Ma – come anticipa Repubblica – venti ex consiglieri sarebbero già pronti al ricorso, proprio perché l’abolizione della retroattività farebbe perdere loro il diritto di ricevere il trattamento di fine mandato. Intanto per la prossima settimana è annunciata una manifestazione di protesta di comitati cittadini.

