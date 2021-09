Nasce “Fiabe nei castelli di Puglia”: progetto performativo promosso dall’ICBSA in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Puglia, curato nella drammaturgia e nella regia da Michele Santeramo con la produzione creativa e organizzativa della Fidelio. Interpretate da due talentuosi attori pugliesi, Michele Cipriani e Dalila de Marco, le fiabe saranno raccontate in forma scenica in sei appuntamenti straordinari in luoghi magici come i castelli che punteggiano il territorio pugliese.

Le tappe previste attraverseranno la Puglia e avranno luogo all’interno dei suggestivi Castello di Copertino (17 settembre, ore 18); Castello Svevo di Bari (18 settembre, ore 18); Castello Svevo di Gioia del Colle (19 settembre, ore 11); Castello di Manfredonia (24 settembre, ore 16.30); Castel del Monte – Andria (25 settembre, ore 19) e infine Castello Svevo di Trani (26 settembre, ore 11).

Tra le attività previste vi sono mostre, laboratori didattici e performance, pensati con l’intento di sperimentare le ricadute dei patrimoni di tradizione orale nei nuovi linguaggi del teatro dell’arte, nell’audiovisivo, nella vita quotidiana, con un ampio coinvolgimento delle comunità locali.

Per informazioni e prenotazioni:

Tel: 06 68406982/83, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00

fiabedipuglia@beniculturali.it

Accesso consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass Covid-19

Gli spettacoli sono tutti gratuiti, salvo i castelli che prevedono un costo di ingresso alla struttura.

17 settembre, ore 18 – Castello di Copertino: ingresso al castello 5 euro, ridotto 2

18 settembre, ore 18 – Castello Svevo di Bari: ingresso al castello 6 euro, ridotto 2 euro

19 settembre, ore 11 – Castello Svevo di Gioia del Colle: ingresso al castello gratuito

24 settembre, ore 16.30 – Castello di Manfredonia: ingresso al castello gratuito

25 settembre, ore 19 – Castel del Monte Andria: ingresso al castello 7 euro, ridotto 2

26 settembre, ore 11 – Castello Svevo di Trani: ingresso al castello gratuito

