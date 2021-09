“I Comuni si impegneranno al massimo per una misura che potrebbe rivelarsi decisiva per uscire dall’emergenza e garantire che tutte le attività economiche possano rimanere aperte e riprendersi. La nostra presenza sul territorio servirà anche a rassicurare e convincere chi in buona fede ha ancora dubbi ed esitazioni rispetto alla vaccinazione”. Così il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ha commentato l’esito della Conferenza unificata durante la quale il governo ha condiviso i termini del decreto che introdurrà l’obbligo di green pass.

