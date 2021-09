Una pattuglia dei carabinieri di Andria ha arrestato alle prime luci dell’alba di sabato scorso, 11 settembre, un pregiudicato andriese, classe 71. L’uomo era stato notato mentre cercava di forzare un’autovettura parcheggiata in via Federico II di Svevia. Immediatamente datosi alla fuga, i militari lo hanno inseguito a piedi per le stradine del centro storico fino a quando non sono riusciti a raggiungerlo e immobilizzarlo. L’uomo, durante la fuga, aveva tentato anche di disfarsi di una torcia e di uno strumento di effrazione artigianale prontamente recuperati dai militari operanti.

Il potenziamento dei servizi di controllo del territorio della Compagnia di Andria rientra in una più ampia progettualità voluta dal Comando Provinciale Carabinieri BAT tesa al contrasto dei fenomeni predatori così negativamente diffusi in provincia.

