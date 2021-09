Vertice questo pomeriggio in Prefettura del Comitato per la sicurezza pubblica. Su richiesta del sindaco di Bari, Antonio Decaro, è stata affrontata la situazione della vigilanza in piazza Moro a seguito del ferimento di un uomo di origine somala nel corso di una rissa tra stranieri, nel pomeriggio del 15 settembre scorso. Il prefetto Antonella Bellomo ha quindi disposto ulteriori intensificati servizi di vigilanza e controllo nella zona nell’ambito del Piano Coordinato del Territorio con l’ausilio della polizia locale, soprattutto nelle ore serali e notturne.

I fatti – Intorno alle 20, i poliziotti della squadra volanti sono intervenuti in ausilio agli agenti della polizia locale. All’arrivo degli agenti il gruppo, costituito da circa una decina di stranieri, si è dato a precipitosa fuga per eludere i controlli. Le volanti, giunte sul posto, hanno trovato un cittadino somalo 34enne, regolare sul territorio nazionale, con una ferita da taglio al polpaccio destro con forte perdita ematica. Ai poliziotti ha dichiarato di essere stato aggredito da un soggetto a lui sconosciuto, presumibilmente di origine araba, e ferito con un coccio di bottiglia.

L’uomo, è stato quindi condotto al Policlinico da un’ambulanza del 118. Sono in corso indagini, anche attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente in zona, per ricostruire compiutamente i fatti ed individuare le responsabilità.

