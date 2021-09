Via Crollalanza, zona Umbertina. E’ notte e un ragazzo gioca a fare peripezie con uno scooter, anche in controsenso. Impenna più volte, tentando la fortuna e ignorando il pericolo. Per fortuna in quel momento sulla strada non c’era nessuno. Il video – denuncia è stato postato sulla pagine facebook del Comitato Salvaguardia Zona Umbertina.

