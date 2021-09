Al via gli interventi di manutenzione nel largo di fronte alla chiesa di San Giuseppe, nel rione Madonnella. “Dopo aver stabilito che questa piazza è patrimonio della città, sotto gli occhi felici di don Tino e di tanti fedeli – commenta il presidente del municipio, Lorenzo Leonetti – sono iniziate le manutenzioni delle palme a cura del settore giardini. Pur trattandosi di una semplice manutenzione ordinaria, in realtà questo intervento racchiude l’impegno e la volontà di tanti cittadini, associazioni, ex politici del quartiere e dei 20 consiglieri oggi in carica. Rappresenta il senso di appartenenza a questo meraviglioso quartiere dove il bene del territorio rappresenta una cosa seria”.

Fino ad ora era la chiesa ad occuparsi della manutenzione. Il Municipio ha chiesto anche di prevedere un capitolo di spesa per la manutenzione straordinaria della piazza.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.