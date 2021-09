Sono cominciate ieri le attività di installazione delle nuove pensiline in prossimità delle fermate Amtab, realizzate nell’ambito del piano di razionalizzazione ed efficientamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) della città di Bari che prevede, oltre agli interventi di rinnovo della flotta di bus e di rimodulazione delle linee (percorsi e orari), la riqualificazione delle fermate allestite con nuove paline e pensiline.

Le nuove infrastrutture a disposizione delle fermate prevedono l’utilizzo di nuove attrezzature e tecnologie “intelligenti”, al fine di rendere il servizio pubblico accessibile e fruibile da parte di tutta la cittadinanza. In quest’ottica Amtab sta procedendo in questi giorni alla prima installazione delle 110 pensiline cosiddette smart che pian piano sostituiranno le strutture attuali in tutta la città di Bari.

Le nuove fermate saranno attrezzate con pensiline di due differenti tipologie: 40 pensiline smart+ dotate di dispositivi integrati al sistema ITS di AMTAB e munite di: pannelli informativi a messaggio variabile (con display e sistema per ipovedenti con tasto che riproduce un messaggio vocale text to speech delle linee in transito/partenza); impianto di illuminazione a led con sensori del tipo crepuscolare, timer orario, integrato con impianto fotovoltaico, secondo i criteri di efficienza e risparmio energetico; prese di ricarica usb;

70 pensiline smart integrate al sistema ITS di AMTAB e munite di: pannelli informativi a messaggio variabile (con display e sistema per ipovedenti con tasto che riproduce un messaggio vocale text to speech delle linee in transito/partenza).

Le installazioni rientrano in una fornitura d’appalto in fase di esecuzione finanziato con il Programma Operativo Complementare della Città di Bari nell’ambito del POC METRO 2014-2020, come decretato da Delibera G.M. n. 244 del 12/04/2018, nell’ambito del progetto denominato “AMTAB Accessibile”, per un importo di 1.500.000 euro.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.