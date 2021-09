E’ stato medicato e dimesso con prognosi di 7 giorni l’uomo ferito ieri in via Nicolò Dell’Arca. Ai poliziotti ha dichiarato di essere stato aggredito da un soggetto a lui sconosciuto, presumibilmente di origine araba, e ferito con un coccio di bottiglia.

I fatti – Intorno alle 20, i poliziotti della squadra volanti sono intervenuti in ausilio agli agenti della polizia locale, a loro volta impegnati in un intervento di controllo ad un gruppo di migranti in zona. All’arrivo degli agenti il gruppo, costituito da circa una decina di stranieri, si è dato a precipitosa fuga per eludere i controlli. Le volanti, giunte sul posto, hanno trovato un cittadino somalo 34enne, regolare sul territorio nazionale, con una ferita da taglio al polpaccio destro con forte perdita ematica.

L’uomo, è stato quindi condotto al policlinico da un’ambulanza del 118. Sono in corso indagini, anche attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente in zona, per ricostruire compiutamente i fatti ed individuare le responsabilità.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.