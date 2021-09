Pali elettrici in condizioni precarie in viale Europa. La segnalazione sul gruppo Facebook del quartiere San Paolo – La Rinascita. “C’è stato l’incendio – scrive un utente – ma i pali elettrici pericolanti non sono stati segnalati. Pericoloso per passanti, runner, auto e moto. Viale Europa con angolo via Cacudi – conclude – fate attenzione”.

