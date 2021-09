Al via sabato 18 settembre negli spazi del Palamartino, in via Napoli 260, la terza edizione di “Vintage Market Bari”, la mostra mercato in cui professionisti e appassionati espongono e vendono i propri manufatti e collezioni di vario genere.

“Vintage is the way to save Planet” è lo slogan della manifestazione, nata per dare una seconda vita ad oggetti ancora utili e soddisfare i gusti e le curiosità di un pubblico trasversale interessato all’universo del vintage, second hand, modernariato, artigianato creativo, antiquariato, dischi, fumetti e vecchie collezioni.

A questa edizione parteciperanno circa 60 espositori provenienti da tutta la Puglia, oltre che dalla Campania e dalla Sicilia, per dar vita a un evento straordinario non solo per l’ampia possibilità di scelta ma soprattutto perché promuove la cultura del ri-ciclo e ri-utilizzo in un contesto accogliente e piacevole dove trascorrere il weekend.

Accanto alla mostra mercato, che si svilupperà sia negli spazi esterni sia all’interno del palazzetto, sarà possibile degustare alcune specialità pugliesi nell’area food allestita per l’occasione.

Il “Vintage Market Bari”, organizzato da Bidonville vintage store con il patrocinio del Municipio I, sarà aperto al pubblico sabato 18, dalle ore 16 alle 23, e domenica 19 settembre, dalle ore 10 alle 22.

“Questo è certamente un evento unico nel suo genere, cresciuto così tanto e in così poco tempo da diventare un appuntamento molto atteso dagli amanti delle mode del passato e dai collezionisti di ogni genere – commenta l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone -. Un’iniziativa commerciale e culturale di grande valore che, per la città di Bari, rappresenta anche un’operazione di marketing territoriale in grado di attirare visitatori provenienti da fuori regione. Pertanto ringrazio gli organizzatori per aver ideato questa manifestazione che ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento per l’intero Mezzogiorno”.

Nell’ultima edizione, organizzata lo scorso luglio, abbiamo accolto oltre 2.500 visitatori in modo contingentato: il nostro sogno ora è quello di poter organizzare un calendario di appuntamenti in continua crescita, collaborando con chiunque voglia condividere con noi i propri progetti per un fine comune e valorizzando il nostro territorio e le capacità di tanti”.

L’evento sarà organizzato nel rispetto delle misure anti-covid in ottemperanza alle vigenti norme volte al contenimento dei contagi.

