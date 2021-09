Incidente questa mattina sulla tangenziale, all’altezza di Poggiofranco: due auto, per cause in corso di accertamento, si sono tamponate. Due i feriti trasportati in ospedale. Enormi i disagi per la circolazione: l’impatto è avvenuto verso le 9, in un orario quasi di punta e si sono create code chilometriche.

La situazione è rientrata dopo un’ora, dopo la rimozione delle due auto e gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Non destano preoccupazione le condizioni dei feriti.

