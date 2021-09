Un odore insopportabile, ogni sera e ogni mattina. Tornano i disagi al San Paolo con i residenti costretti a barricarsi in casa per non respirare l’odore nauseabondo.

“Anche questa notte al San Paolo – denuncia al sindaco Antonio Decaro il residente Giuseppe Giaquinto – non si è dormito per il semplice fatto che una puzza che prende la gola anche questa notte ha colpito. Dalle ore 3 sveglio per chiudere le finestre, ma poi fa caldo e riapri le finestre, ma non puoi tenerle aperte perché il cattivo odore è insopportabile. Posso dire che non è il cattivo odore che ci ha ucciso negli ultimi 3 o 4 anni, questo ha un odore di sansa, di rifiuti trattati – continua ancora – non vorrei che questa volta sia successo qualcosa a qualche ditta di trasformazione”. Il residente ricorda i disagi del 2019 quando a provocare i disagi sarebbe stata una azienda della zona industriale, individuata dal Comune.

“Una cosa è certa: Non è che ci fate soffrire per altri 2 o 3 anni?”, conclude il residente. “Verificheremo la situazione”, assicura l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli.

