La città di Bari ospita fino a lunedì 20 settembre la 6° tappa della manifestazione sportiva “Nastro Rosa tour – Il giro dell’Italia a vela”, la regata velica promossa dalla Marina Militare Italiana e organizzata da Difesa Servizi ed SSI, che prevede una serie di iniziative nelle acque antistanti il porto di Bari e, a terra, presso il villaggio allestito sul molo San Nicola nel rispetto della normativa vigente anti-covid. Un villaggio all’aperto curato nell’organizzazione da Federazione Italiana Vela (sezione Puglia) e dai due club ospitanti: Circolo della Vela e il Circolo Canottieri Barion di Bari.

Dieci i team in gara per la categoria offshore provenienti da Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Spagna, Svezia, Belgio e Polonia e sette per il settore inshore, tra cui i team della Marina Militare e della Guardia di Finanza e gli equipaggi di Luna Rosa, U-Earth, Norvegia, Oman e Francia.

Di seguito, in sintesi, le prossime tappe di Bari dell’evento:

domenica 19 settembre

• ore 10 esibizione Optimist di fronte al Molo San Nicola a cura degli allievi del Circolo della Vela Bari e del

Circolo Canottieri Barion

• ore 11 regate Diam 24 in direzione del Palazzo della Provincia

• ore 11 regate kite foil in direzione spiaggia Pane e Pomodoro

lunedì 20 settembre

• ore 11 regate Diam 24 in direzione ex Palazzo della Provincia

• ore 11 regate kite foil in direzione spiaggia Pane e Pomodoro

• ore 18 partenza dei Beneteau Figaro 3 per la seconda tappa del Mondiale Double Mixed Offshore dall’ex Palazzo della Provincia

