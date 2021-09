Se fosse rimasto anche il più piccolo dubbio sulla possibile riapertura di Eataly, oggi anche quello è stato tolto: operai al lavoro per rimuovere le grandi insegne affisse sulla Fiera del Levante. Addio quindi ad Eataly, chiuso da aprile scorso in maniera definitiva.

Il Comune ha cercato di convincere i gestori a restare, anche promuovendo un abbassamento del prezzo dell’affitto, ma la decisione era stata presa. Il negozio di Bari dal 2013 aveva perso ogni anno due milioni di euro: 53 i lavoratori che si sono trovati senza un impiego. “Una sconfitta per tutti, per la città di Bari – scrive un cittadino al sindaco – Un grazie alle nostre istituzioni locali per l’impegno nel non fare niente, prima e dopo”. (foto facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.