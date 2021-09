Sul lungomare Cristoforo Colombo di Santo Spirito, a Bari, si è svolto il World clean up day 2021, un evento che, ogni anno, coinvolge migliaia di realtà in tutto il mondo con l’impegno di associazioni, volontari e aziende.

Per la prima volta numerose realtà cittadine hanno collaborato nello stesso luogo, insieme, per un clean up unico. Oltre ai rifiuti eliminati dalla costa, soprattutto quelli abbandonati dai bagnanti e residenti, sono state raccolte centinaia di cicche di sigarette.

L’iniziativa sostenuta da Amiu Puglia ha coinvolto RetakeBari , Vieni con me , VogliAMO Santo Spirito Pulita , Voglio un Mondo pulito, 2hands Bari, Scuola Surf Bari, 2hands Molfetta, Puliamo Terlizzi APS, Flamingo Surf Club Puglia, Res.San Cataldo

“Crediamo profondamente nella necessità di sostenere le iniziative che i cittadini virtuosi organizzano per il bene di Bari”.

